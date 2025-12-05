Тържество за патронния празник на ОУ „Н.Й.Вапцаров“

Зам.-кметовете на Разград Елка Неделчева и Зорница Евгениева бяха гости на тържеството за патронния празник на ОУ „Н.Й.Вапцаров“, съобщиха от местната администрация.

В приветствието си Елка Неделчева поздрави възпитаниците на учебното заведение за това, че достойно носят името на своя патрон Никола Йонков Вапцаров, оставил трайна диря в българската литература и в българската история. „С делата си показвате, че сте добри негови наследници – с впечатляващите си успехи от състезания, олимпиади, външно оценяване и различни инициативи“, каза тя. И пожела успех на училището в най-новото предизвикателство пред него – през тази година е включено като пилотно в програма на МОН за проверка и самооценка на ученици и учители.

Приветствие за празника отправи и директорът на училището Галин Парашкевов. В него той благодари на всички участници в събития, проведени през последните няколко дни и посветени на патронния празник.

В празничната програма във физкултурния салон участваха ученици от всички класове – с песни, танци от различни стилове и рецитация на стихове от Никола Йонков Вапцаров.

/e-Razgrad/

