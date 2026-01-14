Тържествена заря-проверка за Деня на Разград 28 януари, ще ни гостуват три чуждестранни делегации

„С особена тържественост е изпълнен месец януари за жителите на Разград, защото през него с чувство на гордост, с ретроспекция за миналите поколения и поглед към бъдещето на нашия град отбелязваме Празника на Разград 28 януари“.. Това заяви пред местните медии на пресконференция днес Кметът на Община Разград Добрин Добрев. Той представи празничната програма за Деня на Разград и покани жителите и гостите на града да посетят и участват в събитията, посветени от Община Разград на празника. Те са в различни сфери на обществения живот – култура, спорт, тържествени ритуали, театрален спектакъл, детско парти.

Първото събитие от празничната програма вече бе официално открито – изложбата „Батак 1876 г. Хроника на една безсмъртна пролет“. Експозицията от 10 пана и 17 движими културни ценности от фонда на Исторически музей-Батак може да бъде видяна в Етнографския музей в Разград до 23 януари.

В събота, 17 януари, Туристическо дружество „Буйна кръв“ организира туристически поход, посветен на 148 години от Освобождението на Разград. Туристите ще минат по маршрут: Автогара Разград – Просторно – Топчии – Побит камък.

Спортно е и следващото събитие от празничния календар. На 22 януари от площад „Възраждане“ стартира 61-вото издание на лекоатлетическия крос „Освобождение“. Новост е въвеждането на дестинация за най-малките – децата до 7-годишна възраст ще бягат 200 метра.

На 23 януари в Общинския културен център ще се проведе награждаването на ученическия фотоконкурс „Разград – уловени мигове“. Той е традиционен и към него има голям интерес, това е 16-тото му издание, тази година творбите са над 100. Фотоконкурсът се организира от Центъра за ученическо техническо и научно творчество и Община Разград.

Най-много са събитията на 27 и 28 януари.

Тържествената сесия на Общински съвет-Разград ще започне в 11,00 ч. на 27 януари. На нея ще бъдат обсъдени и гласувани тазгодишните предложения за отличието „Почетен гражданин на Разград“. Това са: една от най-известните възрожденски личности в нашия град Станка Николица Спасо-Еленина по повод 190 години от рождението й; краеведът, еколог и дарител Ганчо Йорданов Ганев от село Топчии и дългогодишният ръководител на „Амилум-България“ Светлозар Караджов. Одобрените от общинските съветници номинирани или техни представители ще получат отличията си на церемония вечерта в същия ден – от 18,30 ч. в Общинския културен център“. След тази тържествена церемония ще спазим традицията от последните години в навечерието на Празника на Разград жителите на града да имат възможност да гледат актуална театрална или музикална постановка. Вълнуващо е, че в тазгодишния спектакъл, който е любим на публиката в цялата страна, участва и наш съгражданин. „За любовта…Мъжката версия“ е спектакъл по текстове на Яна Борисова. В различните му интерпретации участват различни известни български актьори. На разградска сцена от 19,00 ч. на 27 януари ще видим: Александър Сано, Петър Дочев, Спартак Тодоров и Александър Евгениев. Александър Евгениев е роден в Разград в театрално семейство. Завършва Езиковата гимназия в Разград, част е от театрална формация „Импулс“, ръководена от Мария Петрова-Енева. Като ученик участва в телевизионното риалити по БНТ „Кастинг“, завършва НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ със специалност „Актьорско майсторство за драматичен театър“ в класа на проф. Пламен Марков. През 2016 г. получава наградата „Любимец 13 – Надеждата на българския театър“ за дебюта си на голямата сцена. С избора на това представление се надяваме да привлечем в залата на Общинския културен център и по-младото поколение на Разград и да покажем един успял и реализиран млад човек, родом от Разград. Цените на билетите са 10,13 и 15 евро.

Празничният 28 януари ще започне с отслужване на водосвет и заупокойна молитва за загиналите воини и опълченци за Освобождението на Разград. Той е с начален час 10,00 ч. в храма „Св. Николай Чудотворец“, ще го извърши Русенският митрополит Наум в съслужение със свещеници от Разградска духовна околия.

В 11,30 ч. във фоайето на Общинския културен център започва детското парти „Честит рожден ден“. То е за децата, родени на 28 януари, които са кръщелници на Кмета на Община Разград. Заедно с тризнаците от две разградски семейства кръщелниците са общо 37.

Денят продължава с празничното факелно шествие, в което участват образователните и културни институции от Разград. То ще тръгне в 17:00 ч. на 28 януари по маршрут: пл. „Момина чешма“, Синдикален дом до пл. „Възраждане“ през пешеходната зона по бул. „България“.

Акцент тази година е участието в събитията на курсанти от Национален военен университет „Васил Левски”- Велико Търново и факултет „Артилерия, противовъздушна отбрана и комуникационни и информационни системи”- гр. Шумен. Те ще се включат както в шествието, така и ще участват в тържественото отбелязване на празника на пл. „Възраждане“. С начален час 17.30 ч. е тържествената заря-проверка на площада. Военният ритуал ще бъде извършен от 3 блока курсанти. Ще бъдат поднесени венци и цветя пред Мавзолей-костница. „Трябва да отдадем заслуженото тази година на млади хора от Разград, които като курсанти са участвали с зарята-проверка, а сега като служители във Военно окръжие-Разград са организатори и партньори на Община Разград и с дейно участие в организацията на тържественото събитие. Изразявам задоволството си, че млади хора, родени, израснали и развиващи кариерата си в Разград, допринасят за тържествената обстановка за Деня на Разград“ – каза Кметът Добрин Добрев.

Той съобщи още, че за празника на Разград ще гостуват три чуждестранни делегации от градове-побратими на Разград. Делегацията от румънския град Слобозия ще бъде водена от кмета Дънуц-Александру Потор, от Кълъраш гостите са също трима, делегацията се води от заместник-кмета Георге Стоян, ще ни гостуват и представители на управата на унгарския град Сомбатхей, делегацията се води от съветника Даниел Лукач, информираха от пресцентъра на общината.

