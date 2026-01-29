Тържествена заря-проверка бе кулминацията на празничния

Ден на Разград. Преди нея стотици ученици, представители

на културни институции, официални лица и курсанти от

Национален военен университет „Васил Левски”- Велико

Търново и факултет „Артилерия, противовъздушна отбрана

и комуникационни и информационни системи”- гр. Шумен

преминаха в празнично шествие в централната част на

Разград. Шествието от площад „Момина чешма“ до площад

„Възраждане“ бе водено от духовни лица, военен оркестър,

представители на запасното войнство и съпровождано от

факлоносци.



Ритуалът на площада започна с въвеждане в Мавзолея-

костница руските воини на военните икони на Светците-

воини Св. Димитър, Св. Георги и Св. Александър Невски –

небесният покровител на руската армия, дарена от воините

на княз Дондуков-Корсаков, участвали в Освобождението

на Разград. Честта да въведат иконите имаха: майор от

запаса Пламен Веселински, полковник от запаса Стамен

Матеев и капитан от запаса Иван Иванов.



Сред най-интересните за присъстващите на площада

граждани ритуали бяха тези с участие на трите дивизии

курсанти. Техните ръководители представиха резултатите

от извършената проверка на полк. Станчо Станчев – декан

на Факултет „Артилерия, ПВО и КИС“ към НВУ „Васил Левски“.

Под звуците на военната духова музика прозвучаха

имената на много от героите, загинали за свободата на

България.

За пръв път на площада прозвуча песен, достойна да бъде

химн на Разград. Автор на текста на „Песен за Разград“ е

поетът Иван Дойнов, който е „Почетен гражданин на

Разград, а на музиката – композиторът Александър Райчев.

Песента бе изпълнена от хор „Железни струни“ към

НЧ“Развитие 1869“.

Представители на над 50 институции и организации

поднесоха венци и цветя пред Мавзолея-костница, а след

този ритуал прозвучаха изпълнения на Химна на Република

България и Ботев марш.

Тържеството на площада завърши със заря, съпроводена от

военни залпове.

Views: 8