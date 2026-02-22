Турнир в Силистра за момчетата U12 на Вълци Разград

На 22.02.2026 г., в зала „Дръстър“ в гр. Силистра се проведе турнир

за момчета до 12 години, в който участие взе отборът на БК „Вълци

Разград“. Младите баскетболисти изиграха две срещи срещу силни съперници

от региона.

В първия си двубой разградчани се изправиха срещу домакините от

Доростол. Срещата завърши при резултат 77:23 в полза на силистренци,

които наложиха темпото си още от началните минути.

По-късно през деня „вълците“ премериха сили и със състава на БК

„Академия Варна“. И във втория мач разградският тим срещна сериозна

съпротива, като двубоят приключи при резултат 60:36 за варненския отбор.

Въпреки двете загуби, турнирът предостави ценна възможност за натрупване

на игрови опит и развитие на младите състезатели. За отбора на БК „Вълци

Разград“ участието в подобни срещи остава важна част от процеса на

изграждане и усъвършенстване на бъдещите таланти на клуба.

