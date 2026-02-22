Турнир в Силистра за момчетата U12 на Вълци Разград

На 22.02.2026 г., в зала „Дръстър“ в гр. Силистра се проведе турнир
за момчета до 12 години, в който участие взе отборът на БК „Вълци
Разград“. Младите баскетболисти изиграха две срещи срещу силни съперници
от региона.
В първия си двубой разградчани се изправиха срещу домакините от
Доростол. Срещата завърши при резултат 77:23 в полза на силистренци,
които наложиха темпото си още от началните минути.
По-късно през деня „вълците“ премериха сили и със състава на БК
„Академия Варна“. И във втория мач разградският тим срещна сериозна
съпротива, като двубоят приключи при резултат 60:36 за варненския отбор.
Въпреки двете загуби, турнирът предостави ценна възможност за натрупване
на игрови опит и развитие на младите състезатели. За отбора на БК „Вълци
Разград“ участието в подобни срещи остава важна част от процеса на
изграждане и усъвършенстване на бъдещите таланти на клуба.
Пресцентър на клуба
