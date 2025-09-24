Тръмп след среща със Зеленски: Украйна може да си върне цялата територия, завзета от Русия

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес след срещата си с украинския лидер Володимир Зеленски в централата на ООН в Ню Йорк, че смята, че Украйна, с подкрепата на ЕС и НАТО, може да си върне цялата територия, завзета от Русия след инвазията, предаде Ройтерс.

В публикация в социалната си мрежа „Трут Соушъл“ след срещата с украинския президент Тръмп добави, че ще продължи да доставя оръжия на военния алианс, „с които НАТО да прави каквото иска“.

От своя страна в кратко изявление за журналисти преди срещата между двамата Зеленски каза, че основните теми на разговора му с Тръмп ще бъдат ситуацията на бойното поле, гаранциите за сигурност от страна на САЩ и търсенето на път към мира.

Американският президент Доналд Тръмп смята, че страните от НАТО трябва да свалят руски самолети, ако те навлязат в тяхното въздушно пространство, съобщи БТА.

Според кореспондент на Укринформ в Ню Йорк, Тръмп е направил тези коментари пред журналисти по време на среща с украинския президент Володимир Зеленски.

На въпроса за новини относно комуникацията с руския президент Владимир Путин и дали продължава да вярва на руския лидер, Тръмп отговори: „Ще ви кажа след около месец“.

