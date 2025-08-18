Тръмп: Обама даде Крим на Путин без нито един изстрел, Зеленски да забрави за НАТО

Американския президент Доналд Тръмп заяви, че украинският президент Володимир Зеленски може да сложи край на войната почти веднага или да продължи да се бори. Срещата между двамата лидери е насрочена за днес, 13:15 часа източно американско време и ще се проведе в Белия дом.

“Президентът на Украйна Зеленски може да сложи край на войната с Русия почти веднага, ако иска, или може да продължи да се бори. Спомнете си как започна. Няма да си върнем Крим, даден от Обама (преди 12 години, без нито един изстрел!), и НЯМА ВЛИЗАНЕ В НАТО НА УКРАЙНА. Някои неща никога не се променят!!!”, написа Тръмп в социалната мрежа Truth Social.

Тръмп добави, че понеделник ще бъде “голям ден“ за Белия дом, тъй като “никога не е имал толкова много европейски лидери едновременно“.

Френският президент Еманюел Макрон, британският премиер Киър Стармър, германският канцлер Фридрих Мерц и италианският премиер Джорджия Мелони ще се присъединят към него за срещата с американския лидер. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен също обяви плановете си да присъства на срещата.

Зеленски и европейски лидери заминават днес за Вашингтон, за да представят позицията на Киев, който бе приканен от американския президент да направи отстъпки след срещата на върха между Тръмп и Путин в Аляска, която не доведе до пробив в усилията за уреждане на войната в Украйна, съобщава Франс прес.

