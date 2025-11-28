Тръгна делото за смъртта на 48-годишна жена, блъсната от кола в центъра на Разград преди точно три години

Окръжен съд – Разград даде ход на наказателното дело, свързано с пътно-транспортно произшествие, при което на 1 декември 2022 г. в областния град загина 48-годишната Р.Й., съобщита от пресслужбата на съда.

Съгласно данните по делото, инцидентът е настъпил на въпросната дата около 9:30 ч. на кръстовището между улиците „Йордан Чобанов“ и „Неофит Рилски“. Тогава лек автомобил „Фолксваген Пасат“, управляван от 41-годишния Г. Ц. от Разград, се е движел по ул. „Йордан Чобанов“ в посока бул. „Дунав“, когато е последвал удар с пешеходка, след което автомобилът се е блъснал в дърво. Не са установени спирачни следи. По делото е установено, че пробите на водача за употреба на алкохол и наркотични вещества са отрицателни.

Според заключението на експертизата, жената е починала на място в резултат на множество механични и инерционни увреждания, които представляват комплексни травми, несъвместими с живота.

Днес в съдебната зала, в присъствие на страните и техните адвокати, бяха изслушани показанията на явилите се свидетели и вещи лица.

Съдът реши заседанието да бъде отложено за февруари 2026 г., във връзка с това, че страните желаят отсъстващите свидетели и вещите лица по тройната и петорната експертизи да бъдат изслушани присъствено в едно заседание.

