Три сигнала за пожар са получени на 17.03 в Разград и Лудогорието

На 17.03.2026 г. УПБЗН-Цар Калоян е получено съобщение за пожар без преки материални загуби (сухи треви) на ул. „Бузлуджа“ в с. Церовец, общ. Иваново;

в РСПБЗН-Лозница е получено съобщение за пожар без преки материални загуби (отпадъци) в землището на гр. Лозница, общ. Лозница;

в РСПБЗН-Разград е получено съобщение за пожар без преки материални загуби (суха трева) в землището на с. Топчии, общ. Разград;

в РСПБЗН-Разград е получено съобщение за паднала ламарина на главен път Разград-Шумен, преди разклона за с. Веселина, общ. Лозница.

