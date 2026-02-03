Три сигнала за пожар са получени в Разград и Кубрат

На 02.02.2026 г. в 14:12 часа в РСПБЗН – Разград е получено съобщение за пожар с

преки материални загуби в къща на адрес гр.Разград, ул. „Дончо Сумпаров“, общ.Разград.

Унищожено: мебели – 2 бр., гредоред – 20 кв.м., опушени стени – 90 кв.м., домашно

имущество; Спасено: сгради – 1 бр.;

На 02.02.2026 г. в 17:54 часа в РСПБЗН – Кубрат е получено съобщение за пожар с

преки материални загуби в складова постройка към къща на адрес гр.Кубрат, ул.„Добруджа“,

общ.Кубрат. Унищожено: ел.проводник – 1 м.лин.м.; Спасено: сгради – 1 бр.;

На 02.02.2026 г. в 19:31 часа в РСПБЗН – Разград е получено съобщение за пожар без

материални загуби в комин на къща на адрес с.Ясеновец, ул. „Волга“, общ.Разград.

ОДМВР

