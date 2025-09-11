Три сигнала в полицията за липса на пари в дебитни карти

58-годишна жена от град Исперих сигнализирала в Районното управление, че от банковата й сметка липсва сумата от 2800 лв, съобщиха от полицията.

По данни на жалбоподателката, между 5 и 10 септември без нейно знание и съгласие е извършена неправомерна транзакция с дебитната й карта.

На 10 септември в РУ-Исперих е получен сигнал и от 52-годишна жена, която твърди, че същия ден от сметката на 80-годишната й майка са изтеглени неправомерно 820 лв, а от нейната сметка – 320 лв, като са използвани съответните дебитни карти. По трите случая се водят проверки.

/e-Razgrad/

