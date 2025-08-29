Три пожара за денонощие – горяха кола, къща и селскостопански постройки

На три пожара с материални щети за реагирали дежурните огнеборци през отминалото денонощии, съобщават от полицията.

В 10:33 часа на 28 август е получено съобщение за пожар в лек автомобил БМВ на входа на Осенец. Стихията унищожила багажното отделение колата.

В14:01 часа е получено съобщение за пожар в стопанска постройка в Киченица. Огънят погълнал 50 кв. м покрив; 35 квадрата навес и домашно имущество.

В 22:20 часа е получено съобщение за пожар в къща в Острово. Пожарът погълнал бяла, черна и компютърна техника.

/e-Razgrad/

