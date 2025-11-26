Три отбора от глутницата на Вълците играят навън до края на седмицата

Три отбора от подрастващите в Баскетболен клуб „Вълци-Разград“ имат мачове като гости до края на седмицата, съобщиха от клуба.

В 13.00 ч. в четвъртък, 27 ноември, в Спортна зала „Дунав“ започва мачът от Елитна група Изток на момичетата до 14 г. срещу шампионките на България „Дунав Русе 2016“.

На следващия ден от 9.00 часа в турнир Североизток Група А момчетата до 12 г. на треньора Никодим Моев се изправят в същата зала срещу „Дунав Русе 2016“, а в 12.30 ч. – срещу „Черно море Тича“.

Девойките до 16 години на треньора Кирил Петров ще играят на 30 ноември от 13.00 ч. в Спортна зала „Христо Борисов“ – Варна мач от Елитна група Изток с домакините от „Черно море Одесос“.

От клуба пожелават успех на момичетата и момчетата и благодарят за подкрепата на „Лудогорско пиле“, Агро Сем“, „Техноматикс“, „Строймонтаж“, „Фарма тийм“, МАТ, „Мизия глас“, Община Разград, „Агротим“, „Асотекс-Хамза Чакър“, „Политрафик.

