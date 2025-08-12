Спортът

Три златни, два бронзови медала и изравнен национален рекорд за разградските стрелци на Държавното

e-razgrad 12.08.2025

През уикенда на градския стадион в Пловдив се проведе държавното първенство за мъже, жени, младежи, девойки и кадети.

Рекордно участие регистрираха от федерацията – 209 състезатели от 18 клуба. СК „Антибиотик“ се включи с 6 състезатели. В групата при кадети Ангел Николов, който на квалификациите се класира пръв на финалите  изненадващо загуби на полуфиналите и на финала се пребори за бронза. Даниел Георгиев е шести, Иван Ганчев – седми . Отборно кадетите са първи.

Цветелина Георгиева е седма, в смесените отбори Ангел и Цветелина стреляха отлично, като на полуфинала с бараж отстраниха „Феникс Арчери“  от София а, на  спечелиха златото, като преодоляха друг софийски клуб „Робин Худ“.

Цвета Досева е кадетка, но стреля при девойките, не остави шанс на конкурентите си, спечели златото и изравни  рекорда на елиминация 137 т.

Белмин Хасан при жени 50+, въпреки че имаше здравословни проблеми, спечели бронза.

Завършихме годината много успешно, може би най-успешната досега -16 златниа, 4 сребърни и 5 бронзови – общо 25 медала. Шесто място на Купа „Словения“ за Ангел, злато на смесени отбори на ЕМК в София и нов национален рекорд, отборен рекорд за деца под 12 години, рекорд на Цвета Досева и изравнен рекорд на елиминации.

Признание за всички, които допринесоха за този резултат, както и благодарност  а подкрепата през годината на „Фарма тийм БГ“ .

Красимир ДЯКОВ

