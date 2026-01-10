Трима достойни разградчани са номинираните за званието „Почетен гражданин на Разград“

Три личности с ярък принос към духовния, културния и икономическия живот на Разград са предложени за удостояване със званието „Почетен гражданин на град Разград“. Номинациите бяха представени от заместник-кмета на Община Разград Елка Неделчева пред членовете на две постоянни комисии към Общинския съвет – по култура, културно-историческо наследство и духовни ценности и по образование и наука.

В заседанието участваха с право на глас и председателите на групите общински съветници. Заместник-кметът припомни, че съгласно действащия Правилник със званието „Почетен гражданин“ се удостояват български и чуждестранни граждани с особени заслуги към града и общината – за дългогодишна общественополезна дейност, морална постъпка или изключителни постижения в различни области на обществения живот. И трите предложения са направени от инициативни комитети и са внесени в установения срок. Окончателното решение ще бъде взето от Общинския съвет на тържествена сесия на 27 януари, когато ще бъдат връчени и отличията.

Първата номинация – посмъртно – е за Станка Николица Спасо-Еленина. Предложението е по повод 190 години от нейното рождение и като признание за изключителния ѝ принос към българската просвета и култура. Станка Николица Спасо-Еленина е една от най-образованите и смели българки на XIX век – книжовничка, учителка, преводачка и общественичка. Тя остава в историята като първата българка, поставила въпроса за ролята и еманципацията на жената, първата българка преводачка на Доситей Обрадович и първата, публикувала свое стихотворение приживе. Делото ѝ е неразривно свързано с Разград и представлява трайна част от духовната памет на региона.

Втората номинация е за краеведа, еколог и дарител Ганчо Йорданов Ганев. Името на Ганчо Йорданов е синоним на родолюбие, всеотдайност и дългогодишна работа в полза на Лудогорието. Той е основател и дългогодишен ръководител на Капанския етнографски комплекс в село Топчии, автор на редица книги и изследвания за капанския бит и култура, както и активен защитник на природното наследство. По негова инициатива Топчийските скали са обявени за природна забележителност, а домът му е превърнат в уникална природна експозиция. Дейността му има не само регионално, но и национално значение.

Третият номиниран е Светлозар Караджов – дългогодишен ръководител на „Амилум България“. Предложението за удостояването му със званието е заради цялостната му професионална, общественополезна и благотворителна дейност, както и за приноса му към икономическото и социалното развитие на Разград. Под негово ръководство „Амилум България“ се утвърждава като водещо предприятие с модерно производство, активна социална политика и значителни инвестиции в образованието, културата, спорта и обществената среда в общината. Компанията е сред най-големите работодатели и дарители в региона.

По време на заседанието 11 от общинските съветници подкрепиха и трите номинации, като изразиха мнение, че всички предложени личности са достойни да носят званието „Почетен гражданин на Разград“. Единствено общинският съветник Божидар Божков се въздържа при гласуването, аргументирайки позицията си с необходимостта от по-строги критерии, за да не се девалвира отличието.

