Трима в кола и метаамфетамин у тях

Лек автомобил „БМВ“ е спрян за проверка около 21.30 часа на 13 септември в Кубрат, съобщиха от полицията.

В колата са установени трима: водачът на 22 години и двама пътници на 27 и 16 години от Беловец. У по-големия от возещите се е открито бяло кристалообразно вещество, което при тестване реагира на метамфетамин. 16-годишният опитал да изхвърли друга опаковка с бяло вещество. Тетстването на съдържанието й показало също метамфетамин. Тримата са криминално проявени. Задържани са двамата пътници, по случая са образувани две бързи производства.

/e-Razgrad/

