Традиционната акция на полицията „Зима“ започва от 1 ноември

Утре, 1 ноември, започва традиционната акция „Зима“, която полицията провежда за безопасността на шофьорите и пешеходците, съобщи на пресконференция началникът на сектор „Пътна полиция“ – Разград главен инспектор Теодор Тодоров.

Пак по традиция, акцията ще протече в три етапа:

Първият, от 1 до 10 ноември, е насочен към водачите на велосипеди, индивидуални електрически превозни средства и каруци. Акцент в проверките ще бъдат изправност на светлините, светлоотразителна сигнализация, оборудване и спазване на ограниченията за движение с някои от пътните превозни средства по републиканската пътна мрежа, както и регистрацията им.

Вторият етап – от 10 до 20 ноември – се фокусира върху толерантността на пътя и е под мотото „Пресичаме правилно“. Насочен е към превенция на поведението на пешеходците, пътниците и водачите за осигуряване предимство на пешеходците. Специално внимание ще бъде обърнато към неправилно пресичащите пешеходци в тъмната част на денонощието. Акцент в контролната дейност ще бъде спазването на сигналите на светофара, недопускане на преминаване през ограждения и използване на мобилни или други устройства, отклоняващи вниманието на пешеходците.

Третият етап от акцията ще е в последната десетдневка на ноември с мото „Безопасно шофиране през зимата“ и е насочен към техническата изправност на моторните превозни средства, осветителните системи, както и поведението на шофьорите спрямо пешеходците.

Главен инспектор Теодор Тодоров призова водачите на моторни превозни средства и пешеходците да бъдат внимателни, да спазват стриктно правилата за движение и напомни, че след 15 ноември летните автомобилни гуми трябва да бъдас сменени със зимни, или с гуми с дълбочина на протектора 4 мм.

