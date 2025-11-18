Традиционен благотворителен концерт за Деня на семейството, връчиха и наградите на победителите в конкурса „Да на красотата”

Над 170 деца участваха в благотворителния концерт за Деня на семейството, а в началото му кметът Добрин Добрев връчи наградите на победителите в конкурса „Да на красотата”, съобщиха от местната администрация.

Организатори са Федерацията на жените с подкрепата на Регионален център „Читалища” и читалище „Развитие”. Събраните от концерта средства ще бъдат предоставени на нуждаещи се от подкрепа деца.

Преди концерта бяха обявени победители в XV издание на конкурса „Да на красотата”, организиран от Федерацията на жените и Община Разград.

В приветствието си към участниците и отличените в конкурса Добрин Добрев им благодари за това, че имат златни ръце, с които създават красота, че се проявили креативност и са допринесли за общата мисия да направят нашия общ дом Община Разград по-красиво и цветно място. Кметът поздрави и дамите от Федерацията на жените – изключително инициативни и неуморни в своята кауза да правят добро за нашия град и съгражданите ни. „За Община Разград е чест и привилегия да подкрепя тези инициативни хора. Декларирам, че всичко, което зависи от нас, вие ще го получавате като помощ и подкрепа”, каза той. В навечерието на Деня на семейството 21 ноември Добрин Добрев поздрави всички в залата и най-вече децата на Разград, които се изявиха на сцената. Пожела на всички здраве в семействата и хармония и красота в душите.

Имената на отличените в конкурса и категориите, в които получиха награди, моге да видите ТУК.

След връчването на наградите започна концертът на талантливите деца на Разград. В него участваха: Ирем Али – Център за работа с деца с вокален педагог Свилена Дечева; Балетна школа към читалище „Развитие“ с ръководители Мария Керчева, Виолета Желязкова и Милена Милева; Танцова формация „Феникс“ – Център за работа с деца с ръководители Ирина Стоянова и Иван Стоянов; Йолина Петрова – Музикална школа към читалище „Развитие“ с вокален педагог Детелина Тодорова; Мартина Матева – Музикална школа към читалище „Развитие“ с вокален педагог Детелина Тодорова; Градски мажоретен състав – ЦРД с ръководител Емилия Борисова; Ренета Петрова – Музикална школа към читалище „Развитие“ с вокален педагог Детелина Тодорова; Танцов състав „Гецовлийчета“ към читалище „Просвета“ – Гецово с худ. ръководител Лидия Станчева; Школа по изкуства ,,Еnjoy music & Аrt school“ с вокален педагог Адриан Маджаров; Детски танцов ансамбъл „Лудогорче“ към Капанския ансамбъл с худ. ръководители Иван Иванов и Десислава Иванова; Детска танцова школа „Сладури“ с ръководител Катя Портянова; Танцова формация „K-stars” към ЦРД с ръководител Диана Атанасова; Танцова формация „Лудогорско настроение“ с ръководител Румен Руменов.

/e-Razgrad/

