Торта, цветя и поздравления за Айше Етемова Мустафова от Дянково за 100 – годишнината и

Заместник-кметът на Община Разград Хабибе Расим поздрави с рождения ден Айше Етемова Мустафова от Дянково, която днес празнува своя 100-годишен юбилей.

От името на ръководството на Община Разград и от свое име г-жа Расим пожела на рожденичката много здраве и щастливи мигове с близките й. Подари й цвете и рекламни материали на Община Разград.

Торта, цвете и поздравления Айше Мустафова получи и от кмета на Дянково Али Алиев.

Пред двамата местни управници столетничката сподели част от тайните на дълголетието – тя консумира много мляко и млечни продукти, всеки ден яде по 2 сварени яйца, пие и по 5 кафета.

Айше Мустафова е един от най-възрастните жители на Община Разград. Тя е родена на 22 януари 1926 г. в Дянково, омъжила с е в селото и цял живот е живяла там. Съпругът й, който е починал през 1998 г., е от фамилията Замбак. Баба Айше се е занимавала със земеделска работа до навършване на 54 години, когато е поела грижата за внуците си. Тя има 3 деца – Нури, Азизе и Перузе, 7 внуци, 5 правнуци и 6 праправнуци. Част от тях са в Дянково, но фамилията има представители и в Турция, Германия и Белгия. Баба Айше живее със сина си Нури, който е на 76 години, но семейството е ангажирало и човек, който да се грижи за нея. Жената казва, че не пие лекарства, няма здравословни проблеми освен с краката, кръвното й е 120/80. В рода й е имало и други дълголетници – един от братята й е живял до 94-годишна възраст, те са били общо 6 деца.

