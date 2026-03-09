Торнадо отне живота на четирима души в щата Мичиган

Четирима души загинаха, а повече от дузина са ранени, след като торнадо и силни бури преминаха през южната част на Мичиган в петък, като разрушиха множество домове и оставиха стотици жители без електричество, съобщиха местните власти, предаде Ройтерс.

Малко след като Националната метеорологична служба издаде предупреждения за торнадо за района в петък, видеа в социалните мрежи, за които се твърди, че са от градовете Трий Ривърс и Юниън Сити, показват огромни вихри, които откъсват покриви на сгради и издигат отломки във въздуха.

Местни медии показаха кадри на разрушени сгради и автомобили, както и електрически стълбове, дървета и пътни знаци, които са били съборени от бурята.

Три жертви и около дузина ранени са регистрирани в окръг Бранч, където се намира град Юниън Сити, съобщиха от шерифската служба на окръга.

Един човек е загинал и няколко са ранени в окръг Кас, според местните власти.

„Множество големи постройки – включително домове и селскостопански навеси – са претърпели щети, вариращи от сериозни конструктивни повреди до пълно разрушение“, се казва в изявление, публикувано на сайта на окръг Кас.

Местни служители съобщиха, че прекъсвания на електрозахранването са засегнали стотици хора.

Кросс

