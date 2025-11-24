„Топлофикация – Разград” търси юрист  „Дългови задължения”

„Топлофикация – Разград” АД обявява подбор за позиция: Юрист „Дългови задължения”

ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

Координира и контролира процеса по завеждане на дела срещу длъжници.

Следи за избягване погасяване на вземания, поради изтичане на давностните им срокове.

Предприема необходимите правни действия за своевременно събиране на вземания.

Завежда съдебни и изпълнителни дела, вкл. осъществява процесуално представителство.

Съдейства в издаването и развитието по делата, като не допуска изтичане на давностни срокове.

Осъществява срещи и контакти с частните и държавните съдебни изпълнители във връзка с удовлетворяване на вземания на длъжници на дружеството.

Обслужва клиенти.

Издирва длъжници, вкл. осъществява телефонни обаждания и/или изпраща уведомителни писма до клиентите с цел събиране на пари или уреждане на закъснели плащания.

ОТ ВАС ОЧАКВАМЕ:

Висше юридическо образование.

Професионален опит на подобна позиция ще се счита за предимство.

Много добро владеене на MS Office.

Владеене на английски език ще се счита за предимство.

Прецизност, отговорност, организационни умения и умения за работа в екип.

Моля, попълвайте формата за кандидатстване за съответната позиция от сайта на Овергаз: www.overgas.bg/karieri. Ще се свържем само с кандидатите, одобрени за интервю. Желаем успех на всички.

Гарантираме конфиденциалността на Вашите данни. Може да се запознаете с Политиката за поверителност на личните данни, обработвани в процедури за подбор на персонал за Групата Овергаз, в сайта на компанията.

Овергаз е най-голямата частна компания, която инвестира в областта на природния газ в България и привлича все повече специалисти, които желаят да започнат работа в сферата на енергетиката. Вече повече от 30 год. водещи за нас са лоялността и прозрачността в работата.

„Топлофикация – Разград” АД е част от групата на Овергаз с основен предмет на дейност производство на топлинна и електрическа енергия и пренос на топлинна енергия.

