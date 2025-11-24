„Топлофикация – Разград” търси юрист  „Дългови задължения”

„Топлофикация – Разград” АД обявява подбор за позиция: Юрист „Дългови задължения”
ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:
- Координира и контролира процеса по завеждане на дела срещу длъжници.
- Следи за избягване погасяване на вземания, поради изтичане на давностните им срокове.
- Предприема необходимите правни действия за своевременно събиране на вземания.
- Завежда съдебни и изпълнителни дела, вкл. осъществява процесуално представителство.
- Съдейства в издаването и развитието по делата, като не допуска изтичане на давностни срокове.
- Осъществява срещи и контакти с частните и държавните съдебни изпълнители във връзка с удовлетворяване на вземания на длъжници на дружеството.
- Обслужва клиенти.
- Издирва длъжници, вкл. осъществява телефонни обаждания и/или изпраща уведомителни писма до клиентите с цел събиране на пари или уреждане на закъснели плащания.
ОТ ВАС ОЧАКВАМЕ:
- Висше юридическо образование.
- Професионален опит на подобна позиция ще се счита за предимство.
- Много добро владеене на MS Office.
- Владеене на английски език ще се счита за предимство.
- Прецизност, отговорност, организационни умения и умения за работа в екип.
Моля, попълвайте формата за кандидатстване за съответната позиция от сайта на Овергаз: www.overgas.bg/karieri. Ще се свържем само с кандидатите, одобрени за интервю. Желаем успех на всички.
Гарантираме конфиденциалността на Вашите данни. Може да се запознаете с Политиката за поверителност на личните данни, обработвани в процедури за подбор на персонал за Групата Овергаз, в сайта на компанията.
Овергаз е най-голямата частна компания, която инвестира в областта на природния газ в България и привлича все повече специалисти, които желаят да започнат работа в сферата на енергетиката. Вече повече от 30 год. водещи за нас са лоялността и прозрачността в работата.
„Топлофикация – Разград” АД е част от групата на Овергаз с основен предмет на дейност производство на топлинна и електрическа енергия и пренос на топлинна енергия.
