„Топлофикация – Разград” търси юрист „Дългови задължения”, съобщиха от дружеството.

Той координира и контролира процеса по завеждане на дела срещу длъжници; следи за избягване погасяване на вземания, поради изтичане на давностните им срокове; предприема необходимите правни действия за своевременно събиране на вземания; завежда съдебни и изпълнителни дела, вкл. осъществява процесуално представителство; съдейства в издаването и развитието по делата, като не допуска изтичане на давностни срокове; Осъществява срещи и контакти с частните и държавните съдебни изпълнители във връзка с удовлетворяване на вземания на длъжници на дружеството; Обслужва клиенти; здирва длъжници, вкл. осъществява телефонни обаждания и/или изпраща уведомителни писма до клиентите с цел събиране на пари или уреждане на закъснели плащания.

Още подробности за вакантната длъжност вижте ТУК.

/e-Razgrad/

