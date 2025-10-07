„Топлофикация – Разград” търси експерт „Счетоводител продажби“ в процес „Договори за продажба на енергия“, съобщиха от дружеството.

Той участва в работата на процес „Договори за продажба на енергия“ в съответствие с действащото законодателство и приети стандарти в компанията.

Отговаря за: обслужване на клиенти; следи за избягване погасяване на вземания поради изтичане на давностните им срокове; подготвя отчети, включително за събирането на суми, и води отчетност и досиета във връзка със събирането на дълговете; при необходимост осъществява телефонни обаждания, посещава или изпраща уведомителни писма на клиентите с цел събиране на пари или уреждане на плащания; контролира вярното и точно документиране по процесите, свързани с продажбата на топлинна енергия и други свързани продажби; изготвя и съхранява документация, свързана с разчетите с клиенти; извършва безкасови операции; участва в провеждането на инвентаризации; изготвя различни видове справки.

