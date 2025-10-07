„Топлофикация – Разград” търси експерт „Счетоводител продажби“ в процес „Договори за продажба на енергия“

„Топлофикация – Разград” АД обявява подбор за позиция:

Експерт „Счетоводител Продажби“ в процес „Договори за продажба на енергия“

ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

1. Участва в работата на процес „Договори за продажба на енергия“ в съответствие с действащото законодателство и приети стандарти в компанията.

2. Отговаря за:

• Обслужване на клиенти.

• Следи за избягване погасяване на вземания поради изтичане на давностните им срокове.

• Подготвя отчети, включително за събирането на суми, и води отчетност и досиета във връзка със събирането на дълговете.

• При необходимост осъществява телефонни обаждания, посещава или изпраща уведомителни писма на клиентите с цел събиране на пари или уреждане на плащания.

• Контролира вярното и точно документиране по процесите, свързани с продажбата на топлинна енергия и други свързани продажби.

• Изготвя и съхранява документация, свързана с разчетите с клиенти.

• Извършва безкасови операции.

• Участва в провеждането на инвентаризации.

• Изготвя различни видове справки.

ОТ ВАС ОЧАКВАМЕ:

• Висше икономическо образование.

• Професионален опит на сходна позиция ще се счита за предимство.

• Отлични умения за работа с MS Office (Word, Excel).

• Прецизност, отговорност, организираност, умение за работа в екип.

Моля, попълвайте формата за кандидатстване за съответната позиция от сайта на Овергаз – www.overgas.bg в секция „Кариери“. Ще се свържем само с кандидатите, одобрени за интервю. Желаем успех на всички.

Гарантираме конфиденциалността на Вашите данни. Може да се запознаете с Политиката за поверителност на личните данни, обработвани в процедури за подбор на персонал за Групата Овергаз, качена в сайта на компанията.

Овергаз е най-голямата частна компания, която инвестира в областта на природния газ в България и привлича все повече специалисти, които желаят да започнат работа в сферата на енергетиката. Вече повече от 30 год. водещи за нас са лоялността и прозрачността в работата.

„Топлофикация – Разград” АД е част от групата на Овергаз с основен предмет на дейност производство на топлинна и електрическа енергия и пренос на топлинна енергия.

