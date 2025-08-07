„Топлофикация – Разград“ въвежда електронна фактура за плащане на парното

От 1 октомври 2025 г., „Топлофикация – Разград” преминава изцяло към издаване на електронни фактури за доставена топлинна енергия, съобщават от дружеството.

За това е нужно всички клиенти на дружеството да заявят съгласието си получаване на електронна фактура най-късно до 1 октомври 2025 г.

От „Топлофикация“ предупреждават, че след тази дата хартиени фактури няма да се изпащат.

Редът за заявяване на е-фактура е следният:

Попълва се специално заявление по образец, който може бъде намерен на официалната интернет страница на „Топлофикация – Разград“ АД, в раздел „За Клиента“, секция „Заявления и бланки“ и да бъде изпратено сканирано на електронен адрес: signal_toplorz@overgas.bg или да бъде представено подписано в Клиентския център на дружеството на адрес: гр. Разград, ул. „Черна“ № 7, където да го представите подписано.

От „Топлофикация – Разград“ посочват редица предимства от въвеждането на е-фактурата: бързина и сигурност; оптимална комуникация; валиден данъчен документ; един имейл за всички партиди; електронен архив; грижа за околната среда.

