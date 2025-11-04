„Топлофикация – Разград“ АД има готовност да стартира отоплителен сезон 2025-2026 г.

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,

Уведомяваме ви, че „Топлофикация – Разград“ АД има готовност да започне поетапно топлоподаване за отоплителния сезон, считано от 5 ноември 2025 г.

Преди стартиране на топлоподаването е важно да знаете, че:

– следва да бъдат приключени всички ремонтни дейности по вътрешно отоплитените инсталации в сградите и да бъдат запълнени от съответните упълномощените лица;

– клиентите следва да прегледат състоянието на спирателните кранове и вентили в имотите си за течове и повреди;

– клиентите следва да отворят на максимална степен вентилите на радиаторите, за да не се налага допълнително обезвъздушаване на отоплителните тела.

Към момента отоплението няма да бъде включено в сградите, в които вътрешната отоплителна инсталация не е запълнена. Включването на сградите ще се извършва поетапно за няколко дена, като в този период са възможни кратковременни смущения в топлоподаването.

Моля да имате предвид, че включването на отоплението от абонатната станция се извършва само от служители на „Топлофикация – Разград“ АД. Упълномощените лица за абонатните станции, както и всички други лица, нямат право на действия по включване на отоплението.

Използваме случая да благодарим на изрядните клиенти и да уведомим тези с просрочени задължения, че върху неплатените в едномесечен срок от издаването им фактури се начисляват неустойки ежедневно.

Също така уведомяваме, че дружеството премина изцяло на електронни фактури. Приканваме всички клиенти, които все още не са го направили, да заявят получаване на електронна фактура, съгласно разясненията в страницата на дружеството: https://toplo-razgrad.bg/page/e-faktura

За всички допълнително възникнали въпроси и уточнения сме на разположение:

– всеки работен ден от 08:00 ч. до 12:00 ч. и от 12:30 ч. до 16:30 ч. на следните телефонни номера: 0879 606 212; 0879 606 214; 084 66 24 75; 084 62 68 32;

– В почивни дни и след 16:30 ч. в работен ден на телефон: 087 960 6210;

– както и на електронен адрес: signal_toplorz@overgas.bg

