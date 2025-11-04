„Топлофикация“ пуска парното от утре, включването на всички абонати ще отнеме няколко дни

„Топлофикация – Разград“ има готовност да започне поетапно топлоподаване за отоплителния сезон, считано от 5 ноември 2025 г., съобщиха от дружеството.

От там припомнят на абонатите, че преди стартиране на топлоподаването е задължително:

– да бъдат приключени всички ремонтни дейности по вътрешно отоплитените инсталации в сградите и да бъдат запълнени от съответните упълномощените лица;

– да бъде прегледано състоянието на спирателните кранове и вентили в имотите си за течове и повреди;

– да бъдат отворени на максимална степен вентилите на радиаторите, за да не се налага допълнително обезвъздушаване на отоплителните тела.

Няма да бъде включено парното в сградите, в които вътрешната отоплителна инсталация не е запълнена. Включването на сградите ще се извършва поетапно за няколко дни, като в този период са възможни кратковременни смущения в топлоподаването.

От „Топлофикация“ акцентират, че включването на отоплението от абонатната станция се извършва само от служители на дружеството. Упълномощените лица за абонатните станции, както и всички други лица, нямат право на действия по включване на отоплението.

От „Топлофикация“ благодарят на изрядните клиенти и уведомяват тези с просрочени задължения, че върху неплатените в едномесечен срок от издаването им фактури се начисляват неустойки ежедневно.

Дружеството премина изцяло на електронни фактури. Това задължава всички клиенти, които все още не са го направили, да заявят получаване на електронна фактура, съгласно разясненията в страницата на дружеството: https://toplo-razgrad.bg/page/e-faktura .

За всички допълнително възникнали въпроси и уточнения служители на „Топлофикация“ са на разположение:

– всеки работен ден от 08:00 ч. до 12:00 ч. и от 12:30 ч. до 16:30 ч. на тел.: 0879 606 212; 0879 606 214; 084 66 24 75; 084 62 68 32;

– В почивни дни и след 16:30 ч. в работен ден на тел.: 087 960 6210;

– както и на електронен адрес: signal_toplorz@overgas.bg .

/e-Razgrad/

Views: 59