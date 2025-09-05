Страната

Тол управлението е готово да засича средна скорост – най-близката отсечка до Разград е от с. Струйно до Шумен

e-razgrad 05.09.2025 No Comments

Национално тол управление е технически готово и интегрирано с МВР за предоставяне на информация за нарушения при движение със средна скорост, обяви директорът му проф. Олег Асенов.
Към момента са сертифицирани 22 отсечки. Могат да се видят на сайта на тол управлението. Най-близката до Разград е от с. Струйно до Седми километър преди Шумен.
„Имаме информация от МВР за първи приоритетни 12 отсечки, за които 11 от тях ще се подава информация от 00:00 часа на 7 септември, а през следващата седмица ще бъде добавена и другата отсечка в района на Видин, която е приоритизирана от МВР. Процесът на сертифицирането на отсечките е дълъг процес, за всяка отнема по един ден“, заяви той.
/e-Razgrad/

