Тол камерите засичат и за непоставени колани

Тол камерите вече засичат и носенето на предпазни колани, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“. Функцията е активна от 12 август, а оттогава до момента камерите са отчели 170 нарушения.

От АПИ уточняват, че промените на камерите не са изисквали допълнителни разходи.

Следващата стъпка в работата на Националното тол управление е да се въведе контрол върху агресивното шофиране на малка дистанция, добавят от агенцията. Планира се също камерите да дават информация в реално време за условията на пътя. Според екипа на ТОЛ управлението тези нови функции трябва да станат факт в следващите месеци.

/e-Razgrad/

