Ток уби магаре в Липник

Ток уби на място магаре в разградското село Липник, съобщиха за сайта е-Razgrad.bg свидетели на случката.

По метален електрически стълб за улично осветление протекъл най-вероятно заради авария ток, точно когато покрай него минавало свободно разхождащото се магаре на Махмуд Мустафа.

Допирът до стълба се оказал фатален за Марко. Местните благодарят на Всевишния, че това не се е случило с човек или дете , които най вероятно щяха да последват същата участ. Дежурните в ЕОН -Разград откранили веднага аварията след сигнала до тях.

Шенол АХМЕДОВ

