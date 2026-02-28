Тодоров ден е!

Днес отбелязваме Тодоровден, празник, който носи в себе си символиката на силата, свободата и волността на конете. В народната традиция конят е повече от животно – той е спътник, пазител и символ на жизнената енергия, на устрема и непокорността. В миналото на този ден са се провеждали конни състезания и надбягвания, които не са били само забавление, а ритуал за здраве, благополучие и сила на стопаните и техните животни.

Тодоровден ни учи и на внимание, грижа и уважение. Да се грижим за конете, както и за всичко живо около нас, означава да уважаваме живота като цяло – и видимия, и невидимия.

Празникът събра на едно място в Градския парк на Разград множество възрастни и деца, дошли да отдадат почит към един от най-българските празници, и да се насладят на хубава музика и кръшни танци.

Организаторите – Христина Панчева и нейният спътник в живота Андрей, собственици на Ферма Парадайс, се бяха погрижили за празничната атмосфера и за забавленията на малки и големи.

Голямо вълнение предизвикаха конете, които присъстваха за тържествения водосвет и традиционното захранване, извършени от отец Дмитрий.

А празничният венец беше сложен на коня, чиято ездачка Теодора днес е именичка.

За доброто настроение се погрижиха танцовите клубове „Хорце“, „Калина Рада“, музикална школа „Илия Бърнев“ и други.

Фирма SKILL TREE осигури детски работилнички, където децата с голям интерес изработваха мартеници, кончета от прежда, оригами „Конче“, украсяваха на празничния венец за Тодоровден, а в една от работилничките имаха възможност да играят малко позабравени бордни игри.

Също така имаше на разположение понита, които малки и големи деца яздиха с нескрито вълнение.

„Терамаркет“ осигури питки , които бяха предназначени за тържествения водосвет и за почерпка на децата и възрастните.

Организаторите изказват благодарност за подкрепата и партньорството на Община Разград, ОИЦ – Разград и всички фирми и сдружения, спомогнали за осъществяването на празненството.

