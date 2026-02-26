Главна Новина Разград

Тодоровден – Празник на коня и българския дух с Ферма Парадайс

e-razgrad 26.02.2026 No Comments

По повод предстоящия Тодоровден – Празник на коня и българския дух, Ферма Парадайс  канят жителите на Разград – малки и големи,  на  събитие, посветено на българските традиции, фолклора и живата връзка между човека и природата.

Събитието има за цел не просто да възроди традицията, но и да обедини общността около ценности като чест, сила, приемственост и любов към българското.

„Вярваме, че в свят на бързи промени именно тези празници ни връщат към корените и ни напомнят кои сме. Като организатори, ние влагаме сърце и отговорност в подготовката, за да създадем празник, който носи истинска емоция и оставя траен спомен – особено за децата, които чрез такива събития се докосват до живата традиция“, споделиха организаторите.

Събитието има културно-образователен характер и цели да съхрани и предаде на младите хора богатството на българските обичаи.

Програмата ще стартира с тържествен водосвет и традиционно захранване на конете. Ще има най- различни атракции  –  езда за деца, детски работилнички, изработване на традиционни венци, мартеници, оригами „Конче“, бордни игри и други.

Събитието ще се проведе на 28 февруари в Градския парк , а началото е в 11 часа.

