Разград

Товарен автомобил блъсна възрастна жена на пазара

e-razgrad 09.08.2025 1 Comment

77-годишна жена от Разград е блъсната до бариерата на Кооперативния пазар в Разград, съобщиха от полицията.

При маневра товарен автомобил „Ситроен Джъмпер“, управляван от 58-годишен мъж, ударил преминаващата пешеходка. Пострадалата е транспортирана и прегледана в МБАЛ-Разград, където е установено, че има фрактура на китката на ръката. Пробите на водача за употреба на алкохол и наркотици са отрицателни. По случая е образувано досъдебно производство. /e-Razgrad/

One Reply to “Товарен автомобил блъсна възрастна жена на пазара”

  1. Желателно е камионите, автобусите и микробусите да имат монтирани звукови индикатори за заден ход.
    Ако нямат такъв, не е особено нарушение когато са в зона с пешеходци водачите да подадат превантивен звуков сигнал с клаксона си при потегляне на заден ход. По-добре стреснати пешеходци, отколкото блъснати от МПС.

