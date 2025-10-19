Тиквендюл в Юпер

Под надслова „Есенно кулинарно вдъхновение с много ароматни и цветни спомени“ стартира седмото издание на кулинарната фиеста „Тиквендюл“ в кубратското село Юпер.

Организатор на вкусната и ароматна проява е читалище „Напредък“, с подкрепата на Община Кубрат, кметство Юпер и местни спонсори. Сред гостите на колоритния празник бяха кметът на Община Кубрат Алкин Неби, председателят на Общинския съвет Нуршен Халилова, заместник-кметът Женифер Пойраз, кметът на Юпер Добринка Димитрова, директорът на Дирекция „Финанси, бюджет, местни данъци и такси“ към Община Кубрат Орлен Тащан, завеждащият отдел „ПКСДТО“ Здравко Вутов, общинският съветник и председател на кулинарното жури Елица Митева, както и кметове на кметства, приятели на селото и почитатели на домашната и модерната кухня.

Кулинарното събитие привлече десетки участници – читалища, клубове и певчески групи от различни населени места в общината и региона. На изложбените маси бяха изложени изкусителни тиквени специалитети от класическа печена тиква, щрудели и баници до вкусни десерти с дюля и мед. Журито беше в състав“ Елица Митева (председател), Иванка Генова и етнологът от музея „Калиопа“ – Русе Искра Тодорова . В празника се включиха редица групи и състави от читалищата „Стефан Караджа“ и клуб „Веселие“ от с. Бисерци, „Нов живот“ с клуб „Мъдревчанки“ от с. Мъдрево, „Христо Ботев“ и клуб „Росна китка“ – с. Медовене и „Светлина“ и клуб „Сръчни ръце“ от с. Хотанца. Участие взеха също групи от Русе, от ПК „Здравец“ – Кубрат и Ветово, а домакините от читалище „Напредък“ и клуб „Настроение“ радваха с изпълненията си млади и стари.

Голямата награда на кулинарния празник „Тиквендюл“ журито присъди на клуб „Веселие“ при читалището в Бисерци. Бяха връчени още много награди на участващите колективи. A за всички присъстващи и гости имаше много вкуснотии, лакомства и кулинарни специалитети.

Шенол АХМЕДОВ

