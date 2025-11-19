Тетовчанка дари на музея бабината си хърцойска носия

Тетовчанката Маргарита Христакиева Стойчева направи уникално дарение на Регионалния исторически музей – изключително добре запазената хърцойската носия на баба си Бона Стайкова.

„Получих носията от майка ми Марина Стайкова малко преди да почине преди няколко години. Тя пък я има от нейната майка – баба ми Бона, родена през 1905 г. Носията е правена специално за баба Бона от майка ѝ – моята прабаба Станка. Тогава е имало традиция – като се роди момиче, веднага почват да му шият носия. Бях изумена, когато мама отвори раклата и видях как е запазена носията – като нова“, разказва 71-годишната жена.

Тя и съпругът ѝ решили да дарят носията на музея „защото е безценна“. И защото са убедени, че там ще бъде съхранена както трябва и показвана на идващите след нас като здрава нишка между поколенията.

Маргарита Стойчева е майка на три деца и баба на трима внуци. Машинен инженер, от 1984 година да пенсионирането си е работила в Завода за антибиотици в Разград. Съпругът ѝ – също пенсионер, е работил като главен енергетик във ВиК.

Маргарита Стойчева получи Свидетелството за дарение от уредника в отдел „Най-нова история” в РИМ-Разград Нено Якимов.

А на раздяла обеща да се върне с още „съкровища“ от семейната ракла на рода Сарколеви, а и крачна шевна машина „Сингер“, за да „останат за поколенията като свидетелство за бита, душевността и културата на хърцоите от Лудогорието“.

