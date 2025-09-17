Теодосий Спасов ще свири авторски творби на концерт за Деня на независимостта в Разград

Световноизвестният кавалджия Теодосий Спасов ще свири своя авторска музика в Разград навръх Деня на независимостта.

Концертът е зала „Филхармония“ от 19.00 часа на 22 септември, понеделник. Теодосий Спасов вече е свирил тези произведения с Ню Йоркската филхармония и Лондонския филхармоничен оркестър, сега към тези музиканти ще се присъединят и разградските симфоници. Това обявиха на пресконференция в пресклуба на БТА Теодосий Спасов, новият главен диригент на Разградската филхармония „Проф. Димитър Ненов“ проф. Деян Павлов и директорът на Театрално-музикалния и филхармоничен център Стефани Лечева. Програмата на предстоящия концерт включва и популярни песни за симфоничен оркестър.

Проф. Деян Павлов благодари на „кавалджията на света“, както го нарече, за оказаната от него чест на Разградската филхармония да изпълни свои творби с нея. И аванс издаде, че публиката ще чуе разнообразна и интересна програма.

„Нашата публика е много музикална, обича да има и щипка фолклор. Такива са и моите аранжименти и оркестрации, в които се смесват няколко жанра – фолклор, джаз и европейска класическа музика. Някои от тях разказват за местата тук, за нашето детство, за хвърчилата, които сме пускали, сподели Теодосий Спасов.

Музикантът припомни, че последно е свирил с Разградската филхармония в началото на 90-те години под диригентството на маестро Георги Чимширов. Тогава са изпълнявали творби на Виктор Чучков.

А фолклор последно в Разград той представи през 2016 година на юбилейния концерт на диригента и композитор Александър Христов по повод неговия 80-ти рожден ден. Тогава, с невероятни импровизации на сцената на Общинския културен център, виртуозът на кавала създаде музикална пиеса по мотиви от произведение на дългогодишния главен художествен ръководител на Капанския ансамбъл. Пиесата е днес е в репертоара му.

Първият от поредицата концерти „Авторска вечер на Теодосий Спасов“ с Разградската филхармония е тази вечер в Силистра. Утре музикантите са в Дулово, а на 22 септември – Деня на независимостта – в зала „Филхармония“ в Разград.

