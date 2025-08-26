Теодор Милков – новият зам.-директор на ОД на МВР – Разград

Досегашният началник на РУ-Лозница главен инспектор Теодор Милков е временно преназначен на длъжност „заместник-директор“ в ОД на МВР-Разград, съобщиха от пресцентъра на полицията.

Със заповед на Министъра на вътрешните работи, считано от 25 август 2025 г., той поема ръководната длъжност и като началник на отдел „Криминална полиция“ със специфично наименование комисар.

Теодор Милков Димитров постъпва в системата на МВР през 1996 година. Започнал е като районен инспектор в РУ–Разград. През 1999 г. става разузнавач в сектор „Криминална полиция” в РУ–Разград, а през 2009 година оглавява сектора. От 2012 година до 2019 г. заема длъжността „Началник група „Противодействие на престъпленията против личността” в сектор „Противодействие на криминалната престъпност” при ОД на МВР. През ноември 2019 година е назначен за временно изпълняващ длъжността „Началник на РУ-Кубрат“. През 2021 година се връща като началник група „Престъпления против личността“ в Криминална полиция на ОД на МВР. От 4 юни 2024 г. е временно преназначен за началник на Районно управление – Лозница, където работи до назначаването му на сегашната длъжност.

/e-Razgrad/

Views: 26