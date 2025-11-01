Теменуга ГАЗДОВА: Първи ноември е празник на нашата историческа памет, празник на българския дух!

Ръководството на „Биовет-клон Разград“ АД поздравява жителите на област Разград с 1 ноември – Ден на народните будители.

Уважаеми учители, културни дейци, книжовници и просветители,

Уважаеми съграждани,

На днешния ден ще си спомним с почит, уважение и възхищение за всички онези достойни българи – просветни дейци, революционери и обикновени хора, за онези непокорни, горди българи, които учеха как се обича България и как се умира за нея.

Първи ноември е празник на нашата историческа памет, на националното ни самочувствие и съзнание, един истински празник на българския дух.

Затова най-сърдечно да поздравяме всички вас – съвременни будители – учители, читалищни деятели, журналисти, творци от всички сфери и поколения. Хората, на които в значителна степен се дължи фактът, че българската култура, наука и образование отдавна имат своето признание.

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

Теменуга ГАЗДОВА, управител на „Биовет“ – Разград

