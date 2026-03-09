Телефоните и децата – удобство или ново изпитание за училището?

През последните години мобилните телефони постепенно се превърнаха в неизменна част от живота на децата. За много родители те изглеждат като удобно средство за връзка – начин да знаят къде е детето им, дали се е прибрало от училище, дали всичко е наред. Но зад това удобство се появява и един нов проблем, който все по-често тревожи учители и родители – зависимостта от телефона и нейното влияние върху ученето.

В началните класове в много училища децата не носят телефони или ги използват много рядко. В този период вниманието им е насочено към играта, към учителя, към общуването с другите деца. Те учат чрез движение, чрез разговор, чрез прякото преживяване на света около тях. Промяната често настъпва в пети клас. Това е моментът, в който децата вече получават повече свобода – започват да носят телефони, имат достъп до социални мрежи, видеа и игри. В същото време училището също се променя. Появяват се различни учители по отделни предмети, уроците стават по-дълги и по-сложни, а от учениците се очаква повече самостоятелност – да четат, да разбират текстове, да си организират времето за учене. Точно тогава много деца изпитват трудности.

Причината не е само в по-сложния учебен материал. Проблемът е и в това, че вниманието им вече е разделено между училището и света на екрана. Телефонът предлага непрекъснат поток от стимули – кратки видеа, игри, съобщения, известия. Мозъкът привиква към бързите и ярки впечатления и започва да губи търпение към по-бавните процеси – четенето, писането, разбирането на по-дълъг текст. Така постепенно се появява едно ново затруднение: децата все по-трудно се съсредоточават. Учителите споделят, че учениците често бързат да приключат задачата, без да са я разбрали. Четат текста повърхностно, прескачат редове, не успяват да запомнят основната информация. Домашните работи се отлагат до последния момент, защото телефонът постоянно привлича вниманието им.

В резултат се получава един парадокс – децата имат достъп до огромно количество информация, но все по-трудно работят със знанието. Това обаче не означава, че телефоните са „враг“. Те са част от съвременния свят и могат да бъдат полезен инструмент. Въпросът е как се използват и кога. Все повече специалисти по образование и психология препоръчват въвеждането на ясни правила за използването на телефоните от децата. Например телефонът да не присъства по време на учебните часове или да бъде оставян на определено място в класната стая. Вкъщи също могат да се създадат семейни правила – време без екрани, особено вечер, когато детето трябва да се съсредоточи върху ученето и почивката.

Много важна е и ролята на родителите. Децата учат най-силно чрез пример. Ако в дома телефонът постоянно присъства в ръцете на възрастните, трудно е да се очаква детето да се откаже от него. Затова най-доброто решение често е не забраната, а балансът. Баланс между дигиталния свят и реалния живот. Баланс между времето пред екрана и времето за четене, спорт, разговори и игра. Когато детето има възможност да се движи, да общува, да открива света около себе си, телефонът постепенно престава да бъде центърът на неговото внимание. Училището и семейството имат обща задача – да помогнат на децата да развият най-ценното умение на нашето време: способността да мислят, да се съсредоточават и да разбират света, а не само да го гледат през екрана. Защото технологиите могат да бъдат полезни, но живото знание винаги се ражда в човешкия ум и в живия разговор между хората.

Защо проблемът често се появява в пети клас?

Пети клас е важен преходен момент в училищния живот на децата. Дотогава те учат основно с един учител и са в по-стабилна и позната среда. След това настъпва промяна – появяват се различни учители по отделните предмети, учебният материал става по-сложен, а от учениците се очаква по-голяма самостоятелност. Точно в този период много деца получават и първия си мобилен телефон или започват да го използват по-често. Така в един и същи момент настъпват две големи промени – нови изисквания в училище и силно присъствие на дигиталния свят. Когато вниманието на детето е разделено между ученето и постоянните стимули на екрана, съсредоточаването върху уроците става по-трудно. Затова именно в този възрастов период ролята на родителите и учителите е особено важна – да помогнат на децата да намерят баланс между технологиите и реалното учене. Телефонът е полезен инструмент, но детството се изгражда не пред екрана, а в движението, в книгите и в живия разговор между хората. Децата имат нужда не толкова от екрани, колкото от внимание, разговор и време, прекарано заедно.

Практични съвети за родители: как да помогнем на децата да използват телефоните разумно

Създайте ясни правила у дома. Добре е още отначало да има договорени правила – кога може да се използва телефонът и кога не. Например по време на учене, на семейната вечеря и преди сън телефонът да се оставя настрана. Ограничете времето пред екрана. Специалистите препоръчват децата да прекарват ограничено време с телефон или таблет. Останалото време е добре да бъде насочено към движение, спорт, четене или игра навън. Бъдете личен пример. Децата наблюдават внимателно поведението на възрастните. Ако родителите често държат телефон в ръка, детето естествено ще копира този модел. Насърчавайте четенето и разговорите. Живият разговор и книгите развиват въображението и мисленето на детето. Когато в дома има време за четене и за споделяне, телефонът постепенно губи централното си място. Създайте „зони без телефони“. Добра практика е някои места в дома да останат без екрани – например масата за хранене или спалнята. Насърчавайте реалните срещи и игри. Децата имат нужда от приятели, движение и общуване. Когато имат интересни занимания извън телефона, зависимостта от екрана намалява естествено.

Технологиите са част от нашия свят, но мъдростта е да научим децата кога да ги използват – и кога да ги оставят настрана.

Нели Николова

