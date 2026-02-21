Разград

Тежкотоварен камион отнесе два пътни знака на разклона за Исперих и Кубрат

e-razgrad 21.02.2026 No Comments

Тежкотоварен камион  смачка до неузнаваемост  цели два пътни знака на разклона за Исперих и Кубрат – видя  Е Razgrad.  Ударът на превозното средство със знаците е бил толкова силен , че металното колче,  крепящо двата знака, е изкъртено из основи. Пътен знак „Стоп“ и пътен знак Г 2 – движение само надясно след знака , са сериозно повредени и се търкалят в канавката . И докато някой водач на камион или лека кола  не е объркал посоките или предимството , редно е отговорните институции да възстановят знака. А  щетите, вероятно, ще останат пак за наша сметка , на данъкоплатците.

 

Шенол Ахмедов

 

