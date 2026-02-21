Тежкотоварен камион отнесе два пътни знака на разклона за Исперих и Кубрат

Тежкотоварен камион смачка до неузнаваемост цели два пътни знака на разклона за Исперих и Кубрат – видя Е Razgrad. Ударът на превозното средство със знаците е бил толкова силен , че металното колче, крепящо двата знака, е изкъртено из основи. Пътен знак „Стоп“ и пътен знак Г 2 – движение само надясно след знака , са сериозно повредени и се търкалят в канавката . И докато някой водач на камион или лека кола не е объркал посоките или предимството , редно е отговорните институции да възстановят знака. А щетите, вероятно, ще останат пак за наша сметка , на данъкоплатците.

Шенол Ахмедов

Views: 145