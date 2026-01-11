Тежка катастрофа на пътя Разград – Попово

Тежка катастрофа затвори пътя Разград – Попово в района на бившия Военен лагер. Около 16 часа днес автомобил „Форд Галакси“, управляван от 34-годишен водач от село Благоево, който пътува от Разград към село Благоево, навлиза в насрещното платно и се удря в идващия откъм Благоево джип „Мерцедес“, шофиран от 41-годишен разградчанин. На място са изпратени екипи на Полицията и Спешна помощ. На път за болницата умира 59-годишен пътник на задната седалка във „Форд“-а. Към момента се изяснява състоянието на водача на „Форд“-а и 13-годишния му син, пътувал на предната седалка. С контузни рани, но без опасност за живота са водачът на „Мерцедес“-а и съпругата му.

Извършва се оглед на местопроизшествието за изясняване на обстоятелствата, довели до катастрофата. Пътят е затворен за движение. Обходният маршрут за всички превозни средства е през село Балкански, информират от полицията.

