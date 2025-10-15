 „Тежка катастрофа“ на кръговото край Трапище – пожарникари, спасители, полицаи, медици, доброволци на БЧК показваха как се спасяват пострадали

На кръговото кръстовище до село Трапище днес стана „тежка катастрофа“, а пожарникари, спасители, полицаи, медици, доброволци на БЧК тренираха как се спасяват пострадали.

Съвместно учение със сили и средства от основните съставни части на Единната спасителна система и представители на органите на изпълнителната и местната власт бе организирано от областните администрации в Разград и Търговище. Симулацията пресъздаде тежък пътен инцидент, възникнал вследствие на лоши метеорологични условия – сблъсък между товарен автомобил, превозващ лесно запалима течност, училищен автобус и лек автомобил, върху който пада крайпътно дърво и блокира водача му. В резултат на катастрофата бяха „пострадали“ няколко лица, включително деца, пътуващи в автобуса и възниква опасност от пожар и екологично замърсяване.

Участниците демонстрираха координирани действия по спасяване на пострадали, овладяване на разлив на горима течност, гасене на пожар, оказване на спешна медицинска помощ и организация на движението в засегнатия участък.

В учението се включиха екипи на Регионалните дирекции „Пожарна безопасност и защита на населението“, служители на Областните дирекции на МВР – Разград и Търговище, включително сектор „Пътна полиция“, екипи на Центровете за спешна медицинска помощ от двете области, доброволци и представители на Българския червен кръст, служители от Областните отдели на „Автомобилна администрация“, представители на Община Лозница, Регионалното управление на образованието, Държавната агенция за закрила на детето, както и наблюдатели от Областните пътни управления.

По време на занятието бяха демонстрирани реални действия по сигнализиране и уведомяване на службите чрез телефон 112, задействане на дежурните екипи на Единната спасителна система, провеждане на аварийно-спасителни и медицински операции, осигуряване на психологическа подкрепа на пострадалите, както и организация на движението и възстановяване на пътната безопасност.

Областният управител на Разград Владимир Димитров заяви, че подобни учения се провеждат ежегодно, но за първи път са реализирани съвместно с област Търговище. Той подчерта, че координацията между областите е от ключово значение, за да се реагира адекватно при реални ситуации. „За пореден път пожарна, полиция и всички замесени институции показаха професионализъм, което означава, че биха реагирали адекватно при реална ситуация. Ще продължим и ще увеличаваме обхвата, за да може координацията да е на добро ниво и да предотвратяваме произшествията“, каза още Димитров.

Областният управител на Търговище Йоан Пеев изрази задоволство от представянето на спасителните екипи и заяви: „Спасителите от Единната спасителна система се представиха много добре и смятаме да продължим нашето сътрудничество, включително и чрез прилагане на такива учения във връзка с нашите планове за защита при бедствия.“

Кметът на община Лозница Севгин Шукри благодари на учениците от СУ „Христо Ботев“, които участваха в занятието.

/e-Razgrad/

Views: 0