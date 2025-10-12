Театрално-музикалният и филхармоничен център влиза в новия сезон с премиера на комедийния спектакъл „Адиос, господин министър“

Трупата на Драматичния театър „Антон Страшимиров“ – част от Театрално-музикалния и филхармоничен център в Разград, влиза в новия сезон с премиера на най-новото заглавие в репертоара си „Адиос, господин министър“.

„Това е една заплетена забавна история с напрежение, смях, любов, дори и романтика и предполагам че зрителите ще ни се радват, като у гледат“, ката пред журналисти директорът на ТМФЦ Стефани Лечева. Постановката е по текст на Жорди Галсеран. Режисьор е Петьо Горанов. Сценография и костюми – Андрей Хамбарски, музика – Борис Тодоров. Спектакълът е със специалното участие на гост-актрисата Елена Петрова. На сецната ѝ партнират Ралица Нейкова, Евгени Стефанов, Николай Сяров, Иваил Симеонов, Кристиян Илиев.

Режисьорът Петьо Горанов благодари за възможността за пръв път да постави спектакъл за възрастни. Според него Жорди Галсеран е успял много добре да вплете криминалното и комедийното в едно, а в пиесата могат да се намерят много съпоставки с нашата действителност. Той благодари на Елена Петрова, че „се съгласи и да се включи в това приключение“.

„Обичам актьорите в трупата на Разградския театър“, каза Елена Петрова и припомни, не за пръв път е с тях. „Ние на правихме повече от 100 представления с „Търновската царица“, а това е много голяма устойчивост в днешно време в театралния сезон“, припомни актрисата.

„Работим по толкова интересна комедия. Нищо не е такова каквото изглежда нито в първото, нито във второто, нито в третото, нито в четвъртото действие. Има непрекъснато обрати и изненади. Факти от време на изключителна корупция и компромати, които вече не са сензация, а са ежедневие виждаме, откриваме в пиесата. Това, което гледаме ежедневно и в нашата политическа действителност и социален живот. В същото време има някаква любовна нишка, обработване на този министър от измамници“, повдигна завесата актрисата. И не скри надеждата си, че зрителите ще достигнат до по-дълбоки размишления, въпреки че ще се забавляват през цялото време.

Премиерата на спектакъла е на 14 октомври в Доходното здание в Русе. На 17 октомври трупата е в „Театро арт“ в София, а разградската публика де може да гледа „Адиос, г-н министър“ на 6 ноември в залата на Общинския културен център.

На финала на пресконференцията директорът на Театрално-музикалния и филхармоничен център Стефани Лечева съобщи, че по-рано театърът е участвал със спектакъла „Сърцето на динята“ в Европейския фестивал на пътуващия театър. А на 15 октомври предстои участие на фестивала „Сцената е живот“ в столицата.

