Танцов клуб „Абритус“ откри творческия сезон с две първи награди

На 18 октомври в град Търговище се проведе XIV национален фолклорен фестивал „Джумалийско надиграване“.

Жури от утвърдени специалисти в областта на българския танцов фолклор (хореографи и професионални танцьори) в състав: Стойчо Тончев – дългогодишен хореограф и преподавател в Националното училище за фолклорни изкуства „Филип Кутев“ – Котел, Станимир Иванов – ръководител на ДТС „Северняче“ – Попово и Велизар Василев – магистър хореограф, преподавател в АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев” – Пловдив оценяваха участниците от цяла България в три категории – фолклорни хора, музикално-танцови постановки и сценични разработки на хоро.

Фестивалът се проведе в Младежкия дом в град Търговище. В конкурсната програма се включиха танцови клубове от Благоевград, Варна, Омуртаг, Попово и други.

В първи тур танцьорите от ТК „Абритус“ с ръководители Емилия Русева и Кремена Иванова представиха пред публиката и журито две автентични хора“ „Капанска прескачанка“ и „Калотинско хоро“. Със завладяващата магия на българските ритми и красотата на народните носии клубът завоюва първо място в надпреварата.

Във втори тур – музикално-танцови постановки, разградският клуб представи „Добруджанско настроение“ по хореография на Стела Йорданова и танц „Закачка“. Шеметното изпълнение на разработките остави без дъх присъстващите и заслужено доведе до завоюване на първа награда и в този етап.

Организатор на ХIV издание на фестивала „Джумалийско надиграване“ е Клуб за народни танци „Джумалийци” – Търговище с подкрепата на Община Търговище.

