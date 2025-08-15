Таксита без касови бележки

Масови проверки на таксиметрови автомобили са извършени на територията на ОД на МВР-Разград от началото на август след сигнали от граждани, че водачи на таксита не издават касови бележки.

Спецакцията е проведена съвместно от служители на сектор „Противодействие на икономическата престъпност“, Областен отдел „Автомобилна администрация“ и РУ-Разград.

В хода на акцията са установени двама водачи, на 36 и 65 години от Разград, извършващи таксиметров превоз на пътници, които не включват касовите си апарати. Наложени са санкции от „Автомобилна администрация“. Издадени са два акта на министъра на транспорта и две принудителни административни мерки, с които са отнети лицензите за срок от 6 месеца. Предвидените санкции са от 1000 до 4000 лв.

Проверките ще продължат в работни и в почивни дни. Сигнали за подобен род нарушения се подават към компетентните институции – НАП и Отдел „Автомобилна администрация“, уточняват от полицията.

/e-Razgrad/

Views: 8