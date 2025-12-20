Такса смет в община Разград остава непроменена и през Новата 2026 година

На последното за годината заседание Общински съвет-Разград утвърди план-сметките за разходите по третиране на битовите отпадъци и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на Община Разград за 2026 г. С тази докладна записка, внесена от Кмета Добрин Добрев, се утвърждава размерът за такса „Битови отпадъци“. Предложението, което бе одобрено от 23-ма общински съветници, бе такса смет за остане същата като през настоящата 2025 г. Шестима от общинските съветници гласуваха „въздържал се“.

По време на дискусията стана ясно, че планираният приход от такса битови отпадъци е в размер на 3 067 751 €, с очаквания преходен остатък от 2 747 171,30 €, ще се обезпечи приходната част на бюджета спрямо общата стойност на предложените план-сметки за 2026 г. Стана ясно още, че годишно отпадъците на Регионалното депо са около 49 000 тона, от тях 16 000 тона са битов отпадък от жителите на община Разград, между 6 и 8 тона са едрогабаритните отпадъци и тези от нерегламентирани отпадъци, 2 000 тона са строителните отпадъци от община Разград, останалото количество е от другите 6 общини в област Разград. След стартирането на дейността на сепариращата инсталация до сметището в края на месец октомври депонираният отпадък започва да намалява, първите констатации са, че 50% от приетия в инсталацията отпадък подлежи на преработване, информираха от пресцентъра на общината.

Е Разград

