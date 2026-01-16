Тайната работна група на управляващите е подготвила ликвидирането на машинното гласуване

Тайната работна група на управляващите, която без опозицията, експертите и дори Централната избирателна комисия (ЦИК) изработи плана за поредното прекрояване на Изборния кодекс, е подготвила ликвидирането на машинното гласуване. До обяд в четвъртък планираните от ГЕРБ, БСП, „Има такъв народ“ и „ДПС-Ново начало“ промени оставаха тайна за обществото – докладът на работната група не беше публикуван на страницата на парламентарната правна комисия, въпреки насроченото за 14.30 ч. извънредно заседание, на което да бъде гласуван.
„Дневник“ се сдоби с документа, в който е предвидено въвеждането на поисканите първо от ДПС скенери. С тази реформа България се отказва от машинното гласуване и го подменя с вот само с хартиени бюлетини, които ще се броят от новите устройства. Докладът беше публикуван 45 минути преди извънредното заседание на правната комисия
