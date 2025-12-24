С шествие малки и големи коледари възродиха традицията да благославят стопаните на търговски и други обекти в Разград

В истински празник се превърна посещението в различни обекти на коледарските групи от шествието, което Община Разград организира като част от програмата за Коледните празници. Коледарите тръгнаха в три лъча и влизаха да благословят и работещите, и клиентите на множество търговски обекти, заведения, финансови институции, общинския пазар, казваха своите наричания, завършващи с хоровото „Да бъде“ и на улицата пред обектите.

Най-многобройна бе коледарската група, която премина през жк „Орел“. Участници в нея бяха деца от различните формации на ДТШ“Хорце“ към ЦПЛР ЦРД, както и ученици от 1 до 5 клас в ОУ“Ив.С.Тургенев“.

В друг от лъчовете участваха танцьори от Капанския ансамбъл, а в третия – от ДТА“Лудогорче“ и формация „Лудогорско веселие“.

С усмивки бяха посрещани и изпращани и трите групи коледари. Всички стопани на посетени обекти спазваха традицията да дарят коледарите – някъде с краваите от народния обичай, а на други места – с продукти от самите обекти.

Трите лъча се събраха край сцената до Градската коледна елха, където част от коледарите участваха и в следващото събитие от коледната програма на Община Разград – хоротека под надслов „Български ритми за Коледа“. В нея участваха клубовете за народни хора от Разград – „Абритус“, „Нашенска шевица“, „Капанци“, „Калина-Рада“ и „Олелия“. Повечето от танците се превръщаха в общи, а е на конкретния танцов клуб, на хорото се хващаха и зрителите.

