С тържествен водосвет и демонстрация на пожарна техника разградските огнеборци почетоха професионалния си празник

С редица прояви, събития и демонстрации Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Разград отбелязва професионалния си празник – 14 септември, в рамките на традиционната „Седмица на пожарната безопасност“.

От 8 до 14 септември жителите на Разград, Исперих, Кубрат и Лозница имаха възможност да посетят дните на отворените врати в пожарните служби, да участват в беседи, изложби и приемни за граждани.

Едно от централните събития се проведе днес на плаца пред сградата на Пожарната, където екипи на РСПБЗН-Разград представиха техниката, с която работят ежедневно в борбата с пламъците.

Тържествен водосвет за здраве отслужи архиерейският наместник отец Георги Георгиев. На церемонията присъстваха кметът на община Разград Добрин Добрев, директорът и зам.-директорът на ОД на МВР, зам.-областният управител Назиф Зюлкяр и председателят на БЧК д-р Милена Кехайова.

В приветствието си кметът Добрин Добрев изтъкна съвместната работа на огнеборците и местната власт особено през последните години, в които се налагаше компетентната и професионална намеса на огнеборците, и им благодари за това, че са превърнали професията си в призвание. И допълни, че не само при инциденти, а и в превантивната и контролната дейност, в която двете институции имат допирни точки, Община Разград има надежден партньор, който помага и дава насоки за осигуряване на безопасността на гражданите. На огнеборците Кметът Добрин Добрев пожела на първо място здраве, подкрепа и любов в семействата им, както и все по-рядко да има нужда да рискуват живота си.

„Колеги, благодаря за своевременната ви реакция при форсмажорни обстоятелства, винаги, когато се налага да се действа светкавично на терен“, обърна се към присъстващите старши комисар Диян Симеонов. Директорът на ОД на МВР пожела на пожарникарите силен дух и професионална мотивация за доброто на гражданите.

Най-атрактивна се оказа демонстрацията с автомеханична стълба за гасене на пожари и евакуация от висока сграда. След като бе разпъната 35-метровата стълба, огнеборец с лафет демонстрира силната водна струя. В извисяващата се към облаците кабина смелост да се качат имаха кметът на Разград и директорът на ОД на МВР.

Преди това през седмицата пожарникарите поднесоха цветя пред паметната плоча на загиналия при изпълнение на служебния си дълг младши сержант Стефан Димитров в кубратското село Каменово.

В дните от 8 до 14 септември структурите на ГДПБЗН в цялата страна провеждат редица дейности, свързани с подобряване на превенцията от пожари и бедствия, обучение на подрастващите и населението за повишаване културата на безопасност, представяне и популяризиране на професията на пожарникаря и спасителя.

/e-Razgrad/

Views: 0