С посещение на второкласници и третокласници от ОУ „Н.Й.Вапцаров“ музеят закри активния туристически сезон

Последните организирани посетители за активния /летен/ туристически сезон в Регионалния исторически музей – Разград бяха второкласници и третокласници от ОУ „Н.Й.Вапцаров“.

Всички те имаха възможност да разгледат постоянната археологическа експозиция и дванадесетте зали на Интерактивния музей, където отговаряха на въпроси с картинки в играта „Играй и учи с нас“. Верните отговори те откриваха около себе си или вече знаеха от чутото малко преди това в разказите на музейния педагог Христо Христов, екскурзовода Светлана Джеймс и аниматорите Галин Дончев, Ибрахим Шаер и Станислав Стефков.

На финала малките любопитковци разгледаха и подредената в конферентната зала на Интерактивния музей ретроспективна изложба със събитията в музея от миналия октомври до този октомври включително.

