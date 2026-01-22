С песни, хора и пресъздаване на обичая Бабуване посрещнаха празника Бабинден в кубратското село Юпер

Вековният празник Бабин в кубратското село Юперден беше отпразнуван подобаващо в кубратското село Юпер след перфектна и стройна организация от страна на ръководството на местното читалище “Напредък Юпер 1915 г.,,. Още в ранни зори самодейците към културната институция , облечени в народни носии и ,,въоръжени ,, с тъпан , гъдулка , китара и дайре , започнаха да спират шофьори на автомобили в центъра на селото и да събират дарения за бебето , което очаква да се роди. След това с песни и наричания те посетиха дома на местната акушерка Маргарита Пенчева , като я подканиха да тръгва към салона на читалището , където се пресъздаде и самия обичай ,,Бабуване ,, .“ Младата родилка“ беше обгрижена от акушерките и „роди“ здраво и силно момче. А след това настана истинска веселба. Отрупани с гозби и ястия маси , бели и червени вина и люта ракия подсилваха и вдигаха настроението на всички присъстващи. Хората , танците , хумористичните сценки продължиха до късните часове на деня за радост на млади и стари в местната дискотека . Най- добрите участнички, включили се в програмата, получиха награди. Анка Ганчева, която е дългогодишна самодейка към читалището, се изяви с песен и стихотворение лично творчество на подходяща тема за празника и получи най големите аплодисменти.

Шенол Ахмедов

